Giampedrone indagato:Gdf indaga su altri contratti collaboratori

Non solo il contratto di collaborazione di Davide Marselli, titolare dello stabilimento balneare San Marco ad Ameglia, e la Regione Liguria. La guardia di finanza ha messo nel mirino altri contratti di collaboratori dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone che potrebbero essere fittizi. La procura di Spezia ha iscritto nel registro l'assessore e l'ex presidente della Regione Giovanni Toti per truffa ai danni dello Stato. Gli accertamenti delle fiamme gialle partono dalle intercettazioni tra Marselli e l'allora capo di gabinetto Matteo Cozzani.

Nelle conversazioni il balneare si lamenta di prendere poco (solo 512 euro al mese) nonostante i favori fatti ai due. E nel lamentarsi dice che invece altre persone prendono "4 mila euro al mese, quello è a Iren, questo e quell'altro c'ha i suoi ritorni e ognuno c'ha le sue cose". La conversazione, scrive la finanza nell'informativa trasmessa alla procura spezzina e poi passata a Genova per competenza territoriale, "rivela una gestione monetaria della cosa pubblica, da parte dei vertici regionali, di natura privatistica e scellerata".



