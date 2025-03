Infortunio sul lavoro questa mattina in un supermercato di Avegno. Un dipendente è stato schiacciato da uno scaffale intorno alle 10. Immediati i soccorsi con i Volontari di Ruta e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo di 34 anni che presentava un trauma da schiacciamento.

Il dipendente è stato trasferito al San Martino di Genova.

Sul posto gli ispettori del Psal della Asl 4 per i rilievi del caso. Le condizioni del ferito non sono giudicate gravi.



