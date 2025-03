Dal 24 aprile Genova fiorisce con Euroflora

Saranno oltre 150 gli eventi 'fuorisalone' che andranno ad arricchire Euroflora, che dal 24 aprile al 4 maggio animerà il waterfront di Levante a Genova: 85mila metri quadrati di area espositiva con un oltre 4 km di percorso, da Piazzale Kennedy al Palasport, al padiglione Jean Nouvel. Iniziative che si svolgeranno all'interno della floralie - con la presenza di divulgatori scientifici come Stefano Mancuso e Mario Tozzi, ma anche personalità, come il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio, che hanno saputo unire il mondo della musica con quello dei fiori - ma che coinvolgeranno anche tutta la citta, dai parchi alle ville ai giardini, dai Palazzi dei Rolli ai musei, alle biblioteche, ai teatri.

Il ricco programma, presentato alla Camera di Commercio di Genova, prevede un coinvolgimento della citta che 'fiorirà' assieme ad Euroflora. "Vogliamo che tutta la città, da ponente a levante, si senta partecipe di questo prestigioso appuntamento - ha sottolineato l'assessora al Turismo e Marketing Territoriale, Alessandra Bianchi - con parchi, ville e palazzi storici ma anche strade e piazze, pronti a colorarsi per dare il bentornato ad Euroflora che torna nella sua storica location".

Le strade di Genova, quindi, si trasformeranno in itinerari per far risaltare il binomio tra cultura e natura. "L'obiettivo è di proporre un'offerta più ampia possibile - ha sottolineato l'assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso - con le biblioteche che saranno luoghi di incontro per eventi, letture e approfondimenti, e i musei che offriranno laboratori, visite guidate, approfondimenti sulle collezioni e allestimenti di vetrine dedicati al tema naturalistico. Una grande unione d'intenti e di iniziative per rendere ancora più memorabile questa edizione".

Un impegno che sarà arricchito anche dalla partecipazione dei tanti esercizi commerciali della città, pronti a celebrare l'evento. "I negozianti saranno chiamati ad addobbare le vetrine, con il supporto e la regia del Civ di appartenenza - ha spiegato il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia - mentre i ristoratori e i bartender proporranno menu e cocktail ispirati ai fiori. Per la prima volta, inoltre, Euroflora vedrà in campo le eccellenze degli operatori aderenti ai marchi "Genova Gourmet Banqueting and Catering" e "Genova Gourmet Bartender", per proporre un menu floreale ai partecipanti alla cena ufficiale dei Magazzini del Cotone".



