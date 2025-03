Crolla una palma a Genova, muore una donna

Una donna è morta dopo essere stata schiacciata da una palma crollata in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce a Genova.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca, insieme all'automedica inviata dal 118, e i vigili del fuoco. Sul posto presenti i carabinieri e la polizia locale.

La donna schiacciata da una palma aveva 57 anni ed era residente nella zona di piazza Paolo da Novi. La pianta non si è spezzata, ma ha ceduto dalle radici, forse fradice dopo le piogge intense di queste ore. Secondo i commercianti della zona la palma sarebbe pericolante da anni e infatti sarebbe stata controllata periodicamente dai tecnici.

La polizia locale, intervenuta insieme alle volanti della questura, ha avvisato i tecnici di Aster, l'azienda del Comune di Genova che si occupa dei servizi territoriali, compresa la manutenzione delle aree verdi. Il pubblico ministero di turno Fabrizio Givri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

"Sono profondamente colpita e addolorata per la tragica notizia di una donna che ha perso la vita dopo essere stata schiacciata dal crollo di una palma in piazza Paolo da Novi, nel centro di Genova. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici della vittima, in un momento così drammatico e difficile", così la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis dopo aver appreso la notizia della donna che ha perso la vita nel centro di Genova rimasta schiacciata dal crollo di una palma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA