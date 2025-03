Comune Genova, pubblicato bando per gestione canile Montecontessa

È stata pubblicata la gara d'appalto per la gestione del canile comunale di Montecontessa: un bando che premia la qualità del servizio, con ben 80 punti su 100 assegnati all'offerta tecnica, mettendo al centro delle richieste il benessere degli animali e le strategie per facilitarne l'adozione.

"Questo bando - ha detto l'assessore comunale alle Politiche e tutela degli animali Paola Bordilli - è un passo importante per la nostra città e per i servizi offerti alla comunità e rappresenta un impegno concreto verso la tutela degli animali.

Il nostro obiettivo principale è il benessere dei cani e dei gatti ospitati a Montecontessa: ho voluto così fortemente concepire un nuovo canile, più aperto alla cittadinanza e più che mai vicino alle esigenze di tutti, uno spazio che diventi un luogo di incontro, di sensibilizzazione e di cura per i nostri amici a quattro zampe, un punto di riferimento per la comunità, dove chiunque possa avvicinarsi al tema della tutela degli animali e contribuire al loro benessere. Un'altra novità importante riguarda anche la formazione di chi gestirà quotidianamente il canile, per cui, in accordo con le associazioni di volontariato, con cui abbiamo lavorato costantemente e che ringrazio, abbiamo pensato ad operatori che siano preparati a rispondere in modo adeguato alle necessità degli animali, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche psicologico e comportamentale. L'obiettivo è fornire strumenti sempre più efficaci per una gestione che rispetti al meglio il benessere animale, creando un ambiente sereno e protetto dove vogliamo organizzare una serie di iniziative interne, per coinvolgere maggiormente la cittadinanza con eventi di sensibilizzazione che permetteranno a tutti di conoscere da vicino la vita del canile e di comprendere l'importanza della cura e della responsabilità nei confronti degli animali". Tra i criteri di valutazione, particolare attenzione è riservata alle proposte migliorative per il benessere degli animali, riconoscendo l'importanza di spazi adeguati al gioco e la possibilità di essere condotti regolarmente in passeggiata. Un aspetto fondamentale, sostenuto anche dalle associazioni di volontariato, che da sempre si battono per garantire adeguate condizioni di vita ai cani in attesa di una nuova casa. Un altro elemento qualificante è il miglioramento della gestione alimentare: saranno premiate le proposte che prevedono una maggiore attenzione alla qualità, alla modalità e alla frequenza della somministrazione del cibo.



