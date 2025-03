Aster, pianta seguita 'da anni' ma nessun 'indice di pericolo'

L'azienda A.S.Ter. "in tutte le sue componenti esprime profondo dolore, sgomento e vicinanza alla famiglia di Francesca Testino. Da anni, l'azienda operava un attento monitoraggio della pianta attraverso gli strumenti disponibili per valutare eventuali segnali di cedimento.

L'ultimo rilevamento era avvenuto il 20 settembre 2024 e non aveva manifestato alcun indice di pericolo. I nostri tecnici sono al lavoro per accertare le cause del crollo". Lo si legge in una nota dell'azienda.



