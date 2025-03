A Genova sorgerà uno studentato nell'area ex-Marconi

Uno studentato, una nuova piazza, spazi restituiti alla città per oltre 3.800 metri quadrati, 150 nuovi alberi, una connessione verde con un viale su via Siffredi e spazi di coworking anche all'aperto. Sono alcuni degli elementi del progetto di rigenerazione urbana dell'ex area industriale Marconi nel cuore del quartiere di Genova Sestri Ponente.

Il progetto mira a trasformare l'area industriale dismessa in un polo multifunzionale, caratterizzato da numerosi spazi di aggregazione. Il Comune di Genova spiega che tra gli obiettivi principali del progetto ci sono la creazione di spazi pubblici, il potenziamento della mobilità pedonale, e l'integrazione di energie rinnovabili.

"È un progetto molto interessante e suggestivo - dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi intervenuto alla presentazione pubblica al quartiere al Teatro Verdi - oltre a rigenerare una consistente porzione del quartiere di Sestri Ponente e restituire ampi spazi alla cittadinanza, l'insediamento dello studentato porterebbe molti giovani nel quartiere, aumenterebbe la ricettività della città in termini di offerta agli studenti dell'Università di Genova, oggi molto attrattiva ma ancora poco ricettiva".

"Il Comune di Genova ha espresso pieno sostegno al progetto, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo urbano e la rigenerazione di un'area storica della città - sottolinea l'assessore comunale al Demanio Francesco Maresca - inoltre, la rigenerazione dell'area potrà dialogare con Villa Rossi, un polmone verde nel quartiere che vogliamo valorizzare come patrimonio storico-artistico della delegazione, raggiungendo quindi un giusto equilibrio tra sviluppo industriale e vivibilità del quartiere".



