Regione Liguria in tour per illustrare le novità 'salva casa'

Partirà ufficialmente giovedì 20 marzo il tour per illustrare ad amministratori e professionisti interessati le novità introdotte dal decreto Salva casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale. L'evento è organizzato dalla Regione Liguria, su proposta dell'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Marco Scajola, con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro tappe, in altrettanti capoluoghi di provincia, per un convegno, che coinvolgerà lo stesso assessore Scajola e i tecnici regionali, dal titolo: "Decreto Salva Casa: linee di indirizzo ed effetti sulla normativa regionale ligure".

Regione Liguria vuole, in questo modo, confermarsi leader a livello italiano per semplificazione e innovazione in campo urbanistico dando seguito a quanto portato avanti in questi anni come la legge regionale sui sottotetti o quella sulla rigenerazione urbana. L'obiettivo è quello di fornire risposte puntuali e all'avanguardia alle esigenze degli attori del processo edilizio, dalle istituzioni ai cittadini.

"Regione Liguria mostra, ancora una volta, la sua massima vicinanza a chi amministra e lavora sul territorio - ha detto Scajola - Con questo tour di convegni ci metteremo a disposizione di sindaci, professionisti e associazioni di categoria dando seguito all'ampia attività di studio e illustrazione condotta sul tema fino a oggi. Sarà un'occasione di confronto in cui daremo modo di poter comprendere al meglio come la nuova normativa nazionale si possa sposare con quanto già attivato, da tempo, in Liguria. Vogliamo fornire risposte utili per far fronte alla crescente domanda abitativa promuovendo e supportando, soprattutto, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con, allo stesso tempo l'obiettivo di dare lavoro e, di conseguenza, far crescere il territorio ligure". La prima tappa del tour sarà giovedì 20 marzo, alle ore 9.30, all'auditorium della Camera di Commercio di Imperia. Seconda tappa a Genova, giovedì 27 marzo, alla sala Quadrivium in piazza S. Marta 2.

Terza tappa alla Spezia, lunedì 7 aprile, presso la Mediateca regionale ligure 'Sergio Fregoso' e chiusura, lunedì 14 aprile, a Savona nella sede della scuola edile. Il convegno avrà valenza per i crediti formativi degli organi professionali interessati.





