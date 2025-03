Ponte Morandi: Castellucci parlerà il 26 marzo

L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci parlerà il 26 marzo. È quanto emerso nel corso dell'udienza del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Il collegio ha deciso di non sentire di nuovo i periti ma di passare direttamente all'esame degli imputati che hanno deciso di fare spontanee dichiarazioni.

Oltre a Castellucci sono altri 13 imputati quelli che parleranno. Le udienze sono state rinviate a martedì prossimo.

Entro fine mese finirà dunque la fase istruttoria. Poi ci saranno alcune udienze per la produzione documentale e le relative discussioni. A quel punto il processo verrà sospeso, ma non si sa ancora per quanto, per dare il tempo alla procura e alle difese dei 58 imputati di studiare le nuove carte. La requisitoria potrebbe iniziare prima dell'estate.



