Manca il numero legale, chiuso il consiglio comunale

La seduta del consiglio comunale di oggi è stata chiusa anzitempo per mancanza del numero legale.

Dopo una serie di interpretazioni sulle presenze e i consiglieri votanti in aula l'opposizione è uscita facendo scendere sotto la metà il numero dei presenti rendendo così impossibile, da regolamento, procedere con il voto delle delibere. A far saltare gli equilibri, l'assenza di Federico Bertorello, Lega, e di Umberto Lo Grasso, parte del gruppo Misto ma che aveva garantito il supporto alla maggioranza. Inoltre. insolitamente, era fuori dall'aula, al momento della conta, anche il consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli. Il numero legale era mancato già alla fine di gennaio, quando l'aula si era trovata a votare la delibera sul regolamento per le antenne 5G, poi rinviata. Oggi le delibere al voto erano variazioni di bilancio, in parte legate al settore del Sociale. "Anche oggi la sinistra non ha perso occasione per dimostrare la sua vera natura - la dichiarazione del vicesindaco reggente e candidato del centrodestra alle comunali, Pietro Piciocchi - una sinistra spregiudicata che approfitta della grave indisposizione di due consiglieri di maggioranza, di cui uno in ospedale, per fare mancare il numero legale e bloccare i lavori, questa è la sinistra delle risse che vuole che la nostra città precipiti nel caos, questa è la sinistra che strizza l'occhiolino a chi nelle pubbliche piazze viola le regole della convivenza democratica e del rispetto della libertà di tutti, che ogni giorno dimostra la totale mancanza di una cultura di governo, il prezzo di questi indecorosi comportamenti lo pagano i cittadini genovesi, posso dire con orgoglio che noi siamo diversi e sono certo che gli elettori sapranno valutarlo".



