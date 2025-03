Madre con due figli senz'acqua, Rivieracqua 'contratti morosi'

In merito al caso della mamma con a carico due figli minori rimasta improvvisamente senz'acqua a casa in provincia di Imperia il gestore del servizio idrico Rivieracqua "ha rilevato dopo attente verifiche che l'utente in questione, soggetto diverso da quello che effettivamente fruisce della fornitura, è titolare di tre contratti, tutti con morosità sulle bollette e per i quali sono stati inviati regolari e costanti solleciti di pagamento".

La donna sosteneva di "non aver ricevuto solleciti e che non le è stata concessa la possibilità di pagare a rate l'importo richiesto di circa 500 euro, sanzioni comprese". Inoltre afferma che "dopo essersi recata agli uffici le sarebbe stata mostrata la ricevuta di una raccomandata relativa però a un'altra utenza". "Nel caso specifico il preavviso di distacco è stato regolarmente ricevuto dal cliente nel mese di dicembre - replica Rivieracqua - a seguito di sette precedenti raccomandate di sollecito, afferenti all'utenza in questione, recapitate a partire dal 2022, dal 2021 ad oggi, infatti, erano state pagate solo due bollette su quindici a carico del cliente".

Infine Rivieracqua sottolinea che "la riattivazione dell'utenza è avvenuta il giorno stesso della dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto sollecitato".



