Lauro si scusa con giornalisti, lodo il vostro lavoro

Sono arrivate in apertura pomeridiana di seduta le scuse da parte della consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Lilli Lauro, ai giornalisti presenti in aula per la sua frase sui giornali 'utili il giorno dopo solo per fasciare le patate'. Parole che avevano scatenato la reazione dell'Associazione e dell'Ordine dei Giornalisti.

"Chiedo scusa per il tenore della mia battuta - ha detto Lilli Lauro - intendevo dire che la politica non si fa sui giornali solo per uscire con un titolo. Lo abbiamo dimostrato fino ad adesso".

Lauro si è poi rivolta direttamente ai giornalisti in sala Sandro Pertini: "Il titolo di domani o di oggi è una richiesta di dimissioni (per il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, ndr) e capite bene che questo è inaccettabile, soprattutto per voi che fate un lavoro onesto. Penso di essere una delle tante persone che nel centrodestra loda il vostro lavoro e riconosce che tutti i genitori dovrebbero comprare il giornale cartaceo che, dopo due giorni, può servire in casa per fare qualcos'altro".

Il Movimento 5 Stelle, intanto, ha chiesto le dimissioni della consigliera di Fratelli d'Italia. "A poco è valso l'intervento successivo per riformulare il suo pensiero e giustificarsi - si legge in una nota dei pentastellati - invitiamo la Meloni a prendere le distanze. Una frase così è un chiaro segnale: fa infatti il paio con quelle del presidente del consiglio regionale quando oggi ha intimato ai giornalisti in aula di non riprendere i lavori perché Ia seduta era sospesa.

Qualcuno dica a Balleari che il diritto di cronaca è intoccabile e che i cronisti si occupano di informare i cittadini".



