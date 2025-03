Fisioterapia e liposuzioni senza titoli, centro chiuso

I carabinieri del Nas di Genova hanno sequestrato il centro fisioterapico Fisiogenova in via Corsica, nel quartiere Carignano, dove venivano effettuati trattamenti di criolipolisi e medici senza alcun titolo. Tre le persone indagate: si tratta del titolare e di due impiegate.

Sono tutti accusati di esercizio abusivo della professione.

L'inchiesta, coordinata dal pm Giuseppe Longo e dall'aggiunto Francesco Pinto, è nata nell'ambito di controlli nazionali.

Secondo quanto appurato dai militari, il titolare di Fisiogenova ha solo il titolo di massaggiatore e massofisioterapista. Nei locali, però, i clienti sarebbero stati sottoposti a trattamenti (tecarterapia, onde d'urto, ionoterapia e kinesiterapia) senza che nessuno dei tre indagati fosse abilitato. Anzi, due di loro erano state assunte come impiegate.

Sempre nel centro, poi, è stata trovata l'attrezzatura Yeti, un dispositivo medico di fatto usato per trattamenti di criolipolisi: si tratta di trattamento estetico per la rimozione del grasso in eccesso attraverso l'azione del freddo. Questo macchinario, per gli inquirenti, può essere usato solo da personale qualificato e cioè un medico o comunque sotto il suo controllo. Il giudice per le indagini preliminari Elisa Campagna ha disposto il sequestro preventivo anche perché "sussiste il pericolo per l'integrità fisica e la salute dei pazienti che si sottopongono ai trattamenti svolti da personale non abilitato".





