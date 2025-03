Erg chiude il 2024 con ricavi pari a 738 milioni

Erg chiude il 2024 con ricavi adjusted pari a 738 milioni, in lieve diminuzione rispetto al 2023. Il risultato netto di gruppo adjusted è pari a 175 milioni, in diminuzione rispetto ai 226 milioni dell'esercizio precedente. Il Cda propone all'assemblea, che sarà convocata per il 22 aprile 2025, un dividendo pari a 1 euro per azione. Il margine operativo lordo adjusted si attesta a 535 milioni, sostanzialmente in linea ai 534 milioni registrati nel 2023. Gli investimenti sono stati pari a 553 milioni, in aumento rispetto ai 489 milioni dell'anno precedente. Il gruppo prevede per il 2025 un margine operativo lordo (Ebitda) compreso tra i 540 e i 600 milioni di euro, gli investimenti tra 190 e 240 milioni di euro e l'indebitamento netto tra 1.850 e 1.950 milioni di euro.

"I risultati del 2024 e, in particolare, dell'ultimo trimestre, hanno risentito di una ventosità ampiamente inferiore allo scorso anno e alle medie storiche del periodo", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "Tale fenomeno - aggiunge - a livello di margine operativo è stato interamente compensato dal contributo della nuova capacità installata, cresciuta di circa 580 Mw, di cui oltre 300 Mw negli Stati Uniti". Il consiglio di amministrazione ha approvato l'aggiornamento del piano industriale per il periodo 2025-2026. Gli investimenti (capex) nel periodo 2024-2026 saranno pari a 1 miliardo di euro, di conseguenza il target di crescita del portafoglio asset è stato fissato a 4,2 Gw nel 2026 (in precedenza a 4,5 Gw). Il margine operativo lordo (Ebitda) atteso a fine periodo superiore a 600 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA