Comune Genova, per Giornata epilessia inaugurata panchina viola

Il Comune di Genova e il Municipio I Centro Est, in collaborazione con la Lega Italiana Contro l'Epilessia (Lice) e la Fondazione Epilessia hanno inaugurato questa mattina una panchina viola sul belvedere Gennarino Sansone di Carignano. Il viola, simbolo di consapevolezza, rappresenta l'impegno per promuovere l'inclusione sociale e contrastare lo stigma che ancora oggi circonda chi soffre di epilessia.

L'iniziativa fa parte del progetto nazionale "Metti in panchina l'Epilessia", nato per sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire una maggiore integrazione delle persone affette da questa malattia.

Alla cerimonia erano presenti l'assessore comunale ai Servizi civici Marta Brusoni, l'assessore municipale Daniela Marziano e Flavio Villani, vicepresidente di LICE e direttore dell'Unità Operativa di Neurofisiopatologia e del Centro Regionale per l'Epilessia dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.





