Comunali Genova, Salis dà l'avvio alla campagna elettorale

"Genova ha bisogno di aria nuova, di un domani che parta dalle persone e dalla loro voglia di cambiare. Domenica 16 marzo alle 11:30, alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, lanciamo ufficialmente la nostra campagna per il cambiamento che serve alla nostra città". Questo il post di Silvia Salis, candidata a sindaco per il centrosinistra, con il quale viene annunciato ufficialmente il via della campagna elettorale.

"Perché sia capace di creare lavoro di qualità, di offrire opportunità e non costringere tante e tanti giovani a cercare la propria realizzazione altrove. Una città che non si rassegni alle diseguaglianze e torni a investire nei servizi di qualità diffusi in tutti i quartieri. Vi aspetto per raccontarvi il nostro progetto e, soprattutto, per costruirlo insieme. È già domani".



