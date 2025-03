Comunali: Genova; Cavo, 'accetto la candidatura a vice'

Con un post sui social Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, ha sciolto la riserva e ha accettato di essere candidata per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Genova come vicesindaco di Pietro Piciocchi.

"Accetto perché Genova, la città che amo, sta crescendo e non tornerà indietro - ha scritto nel post -. Con convinzione ho detto sì, mi candido a vice sindaco di Genova perché credo nella mia città, nel suo futuro e nel progetto che la sta trasformando".



