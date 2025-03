Comunali Genova, Bucci 'centrosinistra incapace di decidere'

"Sulla scelta di Ilaria Cavo vicesindaco ci ho messo un po' del mio, non partecipo alle liste ma alle riunioni". A margine del consiglio regionale, il presidente Marco Bucci è tornato a parlare delle elezioni amministrative e della scelta della deputata di 'Noi Moderati' come vice di Pietro Piciocchi, in caso di vittoria del centrodestra.

"Non so se vi rendete conto della differenza di impostazione tra come stiamo lavorando noi e come lavorano gli altri - ha aggiunto Bucci, attaccando la coalizione di centrosinistra - le reazioni che hanno avuto quando hanno chiesto di indicare anche loro il vice sindaco sono un esempio dell'incapacità di prendere decisioni, che tirino fuori il vicesindaco e che decidano.

L'armata Brancaleone non è in grado di portare avanti un progetto unitario condiviso da tutti".

"La scelta di Ilaria Cavo è una grande dimostrazione di forza della nostra coalizione, abbiamo persone che possono fare tante cose, una diversa dall'altra, e la diversità è un valore - ha concluso Bucci - questa è una grande dimostrazione di forza. Mi sono candidato nel 2017 con il vicesindaco Stefano Balleari, nel 2022 mi sono presentato con il vice Pietro Piciocchi. E ora si presentano con il vicesindaco. È così che si parla agli elettori, non facendo le cose nascoste".



