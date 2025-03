Ciclismo: torna dopo 20 anni la 'Sanremo Women'

E' il ritorno dopo vent'anni della "Sanremo Women" la grande novità di questa 116/a edizione della Milano-Sanremo di ciclismo, in programma sabato 22 marzo. Al momento si contano 170 concorrenti, che partiranno da Genova per arrivare nella città dei Fiori intorno alle 14.30: tre ore prima della 'flotta' maschile. "Era da tempo che le ragazze ce lo chiedevano - ha affermato Mauro Vegni, direttore Rcs per le gare di ciclismo, stamani alla presentazione della gara ciclistica al teatro del Casinò - anche perché il trend di tutte le gare monumento è di avere pure quella femminile. Pur avendo un'altra gara al femminile nelle Strade Bianche, mancavamo solo noi.

Partiamo, dunque, con la Sanremo Women e più avanti penseremo anche a 'Il Lombardia' al femminile".

La Milano-Sanremo è anche chiamata Classicissima di Primavera, ma come potrebbe evolversi o cambiare nei prossimi anni? "Ho pensato diverse volte a qualcosa da cambiare, ma la richiesta di tutti i corridori è di lasciarla così - la risposta di Vegni -, perché è l'unica classica dove si gioca alla fortuna. Cambiarla significherebbe dare più chance a qualche tipo di corridore e meno a tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA