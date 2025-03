Bidello medie abusa di ex allievo, pena ridotta in appello

Pena ridotta in appello da quattro anni e due mesi a tre anni e quattro mesi per il bidello di scuola media arrestato un anno fa con l'accusa di avere abusato di un ex allievo di 15 anni a Genova. I giudici della corte d'appello hanno ritenuto sussistente la lieve tenuità del fatto.

I fatti risalgono al 2023. Il ragazzino era andato a trovare il nonno che abita nello stesso condominio dell'operatore scolastico. Prima di tornare a casa aveva bussato alla porta del bidello, per salutarlo come gli stessi genitori gli avevano suggerito di fare dopo che l'operatore lo aveva aiutato a scuola. Una volta arrivato in casa però, dopo alcuni convenevoli, l'uomo (difeso dall'avvocato Matteo Carpi) avrebbe iniziato a molestarlo e il minore aveva respinto le avances. Gli abusi sarebbero continuati all'ingresso e quando il ragazzino aveva tentato di andare via l'uomo lo avrebbe molestato e trattenuto per un braccio. A quel punto il 15enne aveva provato a scappare ma l'uomo si era piazzato davanti alla porta impedendogli di uscire. Il ragazzino gli aveva poi sferrato un calcio ed era riuscito a fuggire. Arrivato in strada, il ragazzo aveva chiamato la mamma. Dopo avere sentito quanto successo, la madre aveva avvertito l'avvocato Ilaria Tulino e insieme al legale e al figlio era andata a denunciare. Il bidello ha iniziato un percorso di cura di tipo psicologico e dato un risarcimento di otto mila euro.



