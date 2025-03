A Genova nel 2024 superato il valore limite di smog

Nel 2024 a Genova è stato superato il valore limite di biossido di azoto NO2, gas inquinante generato dal traffico veicolare, in due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria: in Corso Europa-Via San Martino che ha registrato una media annuale di 48 microgrammi per metro cubo e 41 in via Buozzi, entrambe sopra al valore limite annuale pari a 40 microgrammi per metro cubo. Sono i dati emersi dal report sulla qualità dell'aria nel 2024 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), che analizza i dati rilevati dalle oltre seicento stazioni di monitoraggio presenti su tutto il territorio nazionale.

Il valore limite annuale di biossido di azoto è stato rispettato in larga parte del Paese (606 stazioni su 617, pari al 98% dei casi, superamenti del rischio elevato 'rosso' sono stati registrati solamente in prossimità di aree ad alti flussi di traffico stradale nei centri urbani di Torino, Genova, Roma, Napoli, Catania, Palermo e nell'agglomerato di Milano.

Genova è l'unica provincia ligure ad aver superato il livello di rischio 'rosso' con altre criticità nelle stazioni di monitoraggio di Bolzaneto 'arancione' che ha registrato una media annuale di 31 microgrammi per metro cubo e in Corso Buenos Aires 'gialla' con 26 microgrammi. A Savona e Imperia tutte le stazioni sono 'verdi' o 'blu' sotto la media annuale di 20 microgrammi. Alla Spezia l'unica stazione a rischio 'giallo' è San Cipriano-Libertà con una media annuale di 27 microgrammi per metro cubo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA