Ordine dei giornalisti, in Liguria voto al via il 19 marzo

Per il rinnovo del consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Liguria e per l'elezione dei consiglieri nazionali, la Liguria voterà nei giorni di mercoledì 19 e giovedì 20 marzo in via telematica, dalle 10 alle 20, (voto online su piattaforma Skyvote accendeno al sito www.odg.it, con autenticazione tramite Spid o Cie) e, in presenza, nella giornata di domenica 23 marzo. I seggi saranno aperti domenica 23 dalle 10 alle 18 a Genova (sede dell'Ordine dei giornalisti in via Fieschi), alla Spezia (redazione del SecoloXIX in via Fazio) e a Imperia (redazione del SecoloXIX in via Alfieri) sempre dalle 10 alle 18. L'eventuale ballottaggio tra i candidati avverrà mercoledì 2 e giovedì 3 aprile per via telematica (10-20)e domenica 6 aprile in presenza agli stessi seggi , dalle 10 alle 18. Nelle stesse votazioni sarà rinnovato anche il collegio dei revisori dei conti.



