Gioco d'azzardo patologico, 110 persone in cura a Imperia

Sono 110 le persone in cura per la dipendenza da gioco d'azzardo presso i servizi per le dipendenze presenti nell'azienda sanitaria locale 1 di Imperia, lo 0,05% dei 208mila residenti. È il dato illustrato nell'ottavo bollettino della 'Data Room' dell'Associazione tutela del gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Asl ligure.

L'azienda fornisce servizi a 66 Comuni, tra cui Imperia, Ventimiglia e Sanremo. "Lo scopo dell'analisi - spiega As.Tro - è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico".



