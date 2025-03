Debutta a Genova il film 'Maratona di New York'

Debutterà a Genova, da giovedì 13 marzo al Cinema Sivori, 'Maratona di New York', lungometraggio tratto dalla pièce omonima di Edoardo Erba, opera prima di Luca Franco. Il film è stato prodotto da The Box Film - in collaborazione con Rai Cinema e grazie al contributo del Fondo Regionale per l'audiovisivo della Liguria. 'Maratona di New York', interamente girato sulle alture liguri, con un cast tecnico e artistico tutto genovese: Davide Paganini, Massimiliano Caretta, Enzo Paci, Chiara Degani e Giacomo Ardito.

"Dal Monte Fasce al Parco Nazionale del Beigua, sono molti gli scorci di Genova e di Savona che gli spettatori potranno scorgere in "Maratona di New York" - sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana - l'ultima produzione che, anche grazie ai fondi regionali dedicati all'audiovisivo, siamo riusciti a girare integralmente in Liguria. Una maratona che, come più in generale lo sport, è metafora di vita e di come la fatica, raccontata attraverso la strada che corrono tutti i giorni i protagonisti per allenarsi, possa portarci ad affrontare le nostre debolezze e a superare limiti all'apparenza insormontabili". Il film, presentato con successo in alcuni festival di settore, ha vinto il premio per la miglior scenografia al CineOff - International Independent Film Festival di Jesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA