Cristiano De André, voglio andare in gara a Sanremo

"Spero di riuscire a trovare un pezzo valido per andare a Sanremo e se ci riesco mi piacerebbe andare in gara". Così Cristiano De André all'ANSA annuncia la sua intenzione di essere in gara al prossimo festival e conferma che uscirà presto con un nuovo disco di inediti: il suo ultimo lavoro di canzoni inedite risale al 2013, mentre l'ultima partecipazione in gara a Sanremo è del 2014.

"Sanremo è divertente, mi è sempre piaciuto andarci", dice parlando poco prima di salire sul palco a Isernia per la data zero del suo nuovo tour con le canzoni del padre Fabrizio. Su Sanremo fa un paragone proprio con suo padre: "Lui, in generale, il palco lo ha sempre sofferto, gli dava fastidio, si sentiva osservato, non sapeva che facce fare oppure aveva paura di fare una faccia sbagliata, era molto teso. L'ha vissuta sempre cosi, in maniera difficile però alla fine si divertiva anche".

Infine torna sulla sua recente partecipazione al festival come ospite nella serata dei duetti: "Andarci è sempre bello e divertente, è un paese dei balocchi, sei sempre al centro dell'attenzione, passi da una intervista all'altra, sei su quel palco che è sempre un gran palco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA