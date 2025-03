Concluso a Portovenere Trofeo Liguria pesca subacquea a squadre

Si è svolto nelle acque di Portovenere (La Spezia) il 'III Trofeo C.s.a.t' di pesca subacquea valevole per il Trofeo Regionale Liguria a squadre, organizzato dalla società di Marina di Massa Centro Sub Alto Tirreno. Il titolo di campioni liguri è andato alla squadra Marate, interamente formata da atleti del Team Sigal - Roberto La Mantia, Emanuele Verri e Luca Vallicelli - con 15 prede totali più una a coefficiente, 3 specie ed un totale di 21.119 punti. Vicecampioni liguri sono i sub del Circolo pescatori dilettanti rapallesi, Andrea Griselli, Paolo Petri e Emanuele Lombardo, con 17 prede più 2 a coefficiente e 4 specie totali, per un punteggio di 18.201 punti.



