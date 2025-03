Salis, la forza dell'Europa è un concetto che riguarda tutti

"Io credo che sia importante ribadire quanto abbiamo bisogno di un'Europa forte, un'Europa unita, un'Europa che sia forte verso l'esterno e quindi credo che oggi, con questo presidio si stia ribadendo questo". Così la candidata a sindaca di Genova Silvia Salis a margine della manifestazione 'Una piazza per l'Europa' davanti a Palazzo Tursi. "La manifestazione che oggi si sta promuovendo, del 15, la stiamo sostenendo per dire che l'Europa deve unirsi ancora di più e deve dare un messaggio forte di intesa sui temi principali, ma non solo, penso che ci sia necessità di ritrovare un'identità europea, ben definita" ha aggiunto Silvia Salis.

"Credo che questo, al di là del fatto che non sia un tema di campagna elettorale locale, debba anche un po' scendere nel locale per dare il messaggio che è l'unione che crea un campo consistente, come alla fine nella situazione locale stiamo dimostrando anche noi, cioè la capacità di trovare i punti che ci uniscono - ha aggiunto Salis -. Noi fin da subito abbiamo avuto chiaro che la nostra coesione è sui temi locali e sul comune di Genova e su vincere queste elezioni. È chiaro che a livello nazionale ci sono delle altre dinamiche, ma la fiducia che questo progetto ha ricevuto dal nazionale è la fiducia su una coalizione che deve far vincere il campo progressista, poi i temi nazionali e addirittura internazionali sono temi che non si giocano qua. Credo che comunque la forza dell'Europa sia un concetto di tutti, un concetto che riguarda tutti".



