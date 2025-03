Maltempo, allerta Gialla per temporali in Liguria dal pomeriggio

A causa delle forti piogge in arrivo, in Liguria scatta nel pomeriggio una allerta Gialla per temporali per le zone centrali e quelle di levante che durerà fino all'alba di domani.

L'agenzia Arpal avverte che inizia "una settimana di passaggi perturbati anche sulla Liguria causati da un'area depressionaria attualmente sulla penisola iberica, in spostamento. Da oggi pomeriggio un fronte strutturato transiterà abbastanza rapidamente sulla Liguria, con la parte più intensa dal tardo pomeriggio e la notte, con coda a levante fino a domani mattina.

Domani pomeriggio-sera ancora temporali a partire da ponente, prima di un nuovo passaggio perturbato martedi".

Oggi, domenica, la zona più soggetta a fenomeni forti sarà il centro della regione, dove potrebbe strutturarsi, fino al passaggio del fronte sospinto dal libeccio, una convergenza fra scirocco a levante e tramontana a ponente, con temporali con colpi di vento e piogge diffuse. Mare molto mosso ovunque in serata. Domani, lunedì 10 marzo, tra notte e primo mattino ancora alta probabilità di temporali forti e/o organizzati.

Seguirà una nuova successiva intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, con bassa probabilità di temporali forti.





