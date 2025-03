Lo Spezia batte il Pisa e riapre la corsa al secondo posto

Lo Spezia batte il Pisa per 3-2 e riapre la corsa al secondo posto della serie B. Partita ricca di emozioni in uno stadio Picco con oltre diecimila spettatori.

Partono meglio i toscani che fanno affidamento sulla forza fisica di Meister per creare lo spazio per arrivare in area. Il vantaggio arriva al 37' su azione di contropiede di Bonfanti che serve Lind a sinistra; il suo rasoterra al centro viene deviato da Wisniewski nella sua porta. Allo scadere del tempo Salvatore Esposito pareggia con un calcio di punizione all'incrocio (45') su fallo conquistato da un Lapadula finalmente trascinatore. Il Pisa trova il nuovo vantaggio dopo soli due minuti di ripresa proprio grazie a Meister, che gira sotto la traversa un cross di Tourè (47'). Lo Spezia non si scompone e torna a spingere: il 2-2 lo segna Pio Esposito (quattordicesima rete in stagione) dall'area piccola su servizio di Reca. Sull'onda dell'entusiasmo la squadra di D'Angelo non smette di spingere e trova con Wisniewski la rete del definitivo sorpasso (65'), poi amministra concedendo solo un tiro di Lind nel finale che il danese spara a lato.



