Violenza donne, +29% chiamate al 1522 in un anno in Liguria

Sono state 981 le chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522 nel 2024 in Liguria, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente quando le richieste d'aiuto o informazioni erano state 762. Sono i dati diffusi dall'Istat in occasione della Giornata internazionale della donna. La Liguria si attesta all'1,5% del totale delle 65.048 chiamate effettuate a livello nazionale.

Il numero di pubblica utilità gratuito 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Nel corso del 2024 in Liguria le chiamate sono state 271 nel primo trimestre, 237 nel secondo, 209 nel terzo e 264 nel quarto ll 1522 rappresenta un punto di raccordo a livello territoriale, facilitando il collegamento tra le vittime e i servizi di protezione più vicini. A livello nazionale in linea con i trimestri precedenti l'Istat "nel quarto trimestre 2024 conferma l'incremento delle chiamate che sfociano nell'indirizzamento verso centri e servizi antiviolenza, case protette e strutture di accoglienza per vittime (95%). Questo dato rafforza il ruolo del 1522 come strumento essenziale nel potenziare la rete di supporto locale a tutela delle vittime. La violenza fisica, analogamente ai trimestri precedenti, si conferma come la tipologia principale di violenza subita da quasi la metà delle vittime (40,9%), seguita dalla violenza psicologica (34,3%). Quando si considerano i casi in cui le vittime hanno subito più forme di violenza, quella psicologica risulta la più frequentemente associata ad altre tipologie.

Osservando il complesso delle violenze riportate, oltre a quelle fisiche e psicologiche, emergono con particolare frequenza le minacce e gli atti persecutori, evidenziando il ruolo fondamentale del servizio nel contrasto allo stalking.

Significativa è anche la quota di segnalazioni relative alla violenza economica".



