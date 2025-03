Sampdoria, pareggio pesante in 10 uomini col Palermo

La Sampdoria si prende un punticino per uscire dalla zona play out, il Palermo può continuare la corsa play off anche se avrebbe potuto sfruttare meglio la superiorità numerica per circa mezz'ora nella ripresa. I ragazzi di Dionisi ci hanno provato ma i blucerchiati hanno alzato un muro. Finisce 1-1 al Ferraris davanti ad oltre 25mila tifosi.

Partenza sprint per i blucerchiati grazie all'erroraccio dopo un minuto di Audero che sbaglia il rinvio con i piedi, per Coda non ci sono problemi a mettere dentro. Un vantaggio che esalta la Sampdoria che sfiora il bis con Niang poco dopo ma l'ex portiere doriano neutralizza in tuffo. Il Palermo riparte con slancio e cerca il pareggio. Cragno ipnotizza Verre dalla brevissima distanza, poi Altare salva sulla linea dopo un tiro cross di Gomes al 36'.

Il pareggio arriva quando Cragno respinge centralmente di pugno un cross di Verre e Pohjanpalo di testa mette nell'angolo per l'1-1. Nella ripresa c'è l'episodio che può cambiare il match con l'espulsione di Akinsanmiro entrato in campo da appena tre minuti. Al 16' cartellino rosso per il baby centrocampista che deve fermare Di Francesco lanciato a rete. Con la Sampdoria in 10 uomini diventa tutto più facile per il Palermo che prende d'assalto la difesa doriana. Prima Cragno smanaccia sul tiro cross di Brunori poi Magnani non inquadra la porta da brevissima distanza, ma il muro blucerchiato regge.



