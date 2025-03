Romagnolo vince Premio letterario nazionale per donna scrittrice

La scrittrice piemontese Raffaella Romagnolo con 'Aggiustare l'universo' si è aggiudicata la 39/ma edizione del Premio letterario nazionale per la donna scrittrice, il primo riconoscimento in Italia riservato alle scrittrici organizzato a Genova a Palazzo Ducale in occasione della Giornata internazionale della donna.

Seconda classificata Paola Mastrocola con 'Il dio del fuoco' e in terza posizione Anita Likmeta, autrice di 'Le favole del comunismo'. Romagnolo, nata a Casale Monferrato, vive sulle colline tra Piemonte e Liguria, insegnante in un istituto tecnico, ha pubblicato diversi romanzi che sono stati tradotti in sette lingue, tra cui 'La masnà' e 'La figlia sbagliata'. Ha partecipato al premio con il romanzo 'Aggiustare l'universo', Milano, Mondadori, 2023.

Mastrocola, torinese, per molti anni insegnante di lettere nei licei, è una scrittrice affermata, con all'attivo numerosi romanzi di successo come 'La gallina volante', premio Donna Scrittrice 2001 e 'Una barca nel bosco', premio Campiello 2004.

La sua opera in concorso s'intitola 'Il Dio del Fuoco, Torino, Einaudi, 2024. Anita Likmeta, nata nel 1985 in Albania, naturalizzata italiana, ha conseguito la maturità classica e si è laureata in Lettere e Filosofia, di professione è imprenditrice, inn letteratura è debuttante con il romanzo 'Le favole del comunismo', Venezia, Marsilio, 2024.

"Ospitare il Premio nazionale per la donna scrittrice è un immenso onore per il Comune di Genova - commenta l'assessore alla Cultura Lorenza Rosso -. In rappresentanza dell'amministrazione esprimo i miei più grandi ringraziamenti per averci permesso, come cittadinanza, di poter vivere una serata come questa, in un giorno tra i più significativi per tutte le donne del mondo".



