Incendio boschivo tra le province di Genova e La Spezia

Un incendio boschivo è divampato nel tardo pomeriggio nell'entroterra tra le province di Genova e La Spezia nei Comuni di Ne e Varese Ligure in una zona compresa tra la Val Graveglia, il monte Porcile e col di Vara. Le fiamme stanno divorando in particolare una faggeta del monte Porcile che sconfina con il centro abitato di Codivara, per fermarle sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e le associazioni di volontari antincendio boschivo della zona. Il fronte del fuoco a detta dei vigili del fuoco è particolarmente vasto.



