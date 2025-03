Calcio, Spezia-Pisa con vista A. D'Angelo, 'conterà la testa'

Luca D'Angelo non prova a spegnere l'attesa di Spezia-Pisa, che domenica pomeriggio potrebbe decidere la corsa al secondo posto che vale la serie A diretta nel campionato cadetto. Ai liguri, terzi, e staccati di 6 punti dai toscani, serve una vittoria per poter ancora sperare di recuperare il gap nelle nove giornate che rimarranno dopo la sfida dello stadio Picco, che va verso il tutto esaurito.

"Dobbiamo recuperare dei punti, forse è più importante per noi che per loro" dice D'Angelo nella conferenza della vigilia.

"L'aspetto mentale sarà determinante, poi a decidere un risultato possono entrare mille fattori. Ma il giusto dosaggio di energie positive è importante: non devono essere eccessive per non farci schiacciare, devono permetterci di mettere in mostra la nostra bravura. Abbiamo anche giocatori esperti e confido in loro in questo senso".

Per il tecnico partita speciale anche a livello personale.

Sarà la duecentesima panchina in serie B e nella sfida tra i due club con cui si sta togliendo le maggiori soddisfazioni in carriera. Tre anni fa, proprio con il Pisa, sfiorò la promozione ai play off, beffato dal Monza ai tempi supplementari della finale play off . "Un posto dove mi hanno trattato molto bene e dove mi hanno voluto bene. Ora me ne vorranno un po' meno perché sono l'allenatore dello Spezia - scherza D'Angelo -. Qui si sta creando la stessa situazione. Rispetto a loro noi partivamo in estate come una squadra che doveva salvarsi. Il Pisa invece aveva una base più importante, si sapeva avrebbe lottato per le zone alte. Non pensavo che saremmo arrivati ad uno scontro diretto di questo genere. Conosco entrambe le tifoserie e so quanto amore e passione abbiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA