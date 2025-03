Amt, azienda si è sempre mossa con la massima trasparenza

L'ufficio stampa di Amt interviene con una nota sulla chiusura delle indagini della Procura di Genova per l'operazione di fusione tra Amt e Atp. "In riferimento alle notizie stampa pubblicate sulla vicenda AMT/ATP si precisa che l'Azienda e il suo management non sono stati rinviati a giudizio. Si precisa, altresì, che l'Azienda si è sempre mossa con la massima trasparenza e tutte le scansioni temporali e procedurali relative alla vicenda oggetto di indagine sono documentate da verbali. La Procura ha messo a disposizione il fascicolo che l'Azienda sta esaminando con i propri consulenti e sta valutando modalità e tempi per fornire ogni chiarimento alla Procura, nella profonda convinzione di aver operato correttamente, nel pieno rispetto della legalità e perseguendo l'interesse pubblico".



