Alcoltest positivo in bici, multa da 1100 euro e lavori utili

Sceglie consapevolmente la bicicletta per andare a prendere un aperitivo con gli amici ma sulla strada che lo riportava a casa ha trovato i vigili urbani che gli hanno chiesto i documenti e gli hanno fatto l'alcol test, che si è ovviamente rivelato positivo. Per questo un insegnante precario genovese è stato multato per la bella cifra di 1100 euro e ha subito una condanna a 60 giorni di reclusione, pena commutata in 130 ore di lavori socialmente utili. E meno male che era in bicicletta così, oltre al fatto che il 'velocipede' non è stato sequestrato, l'insegnante in questione ha 'salvato' almeno la patente e i relativi punti.

La notizia è stata anticipata dalla cronaca locale di La Repubblica.

Tra l'altro la condanna a 60 giorni di reclusione, convertita appunto in lavori socialmente utili, si è rivelata un'angosciosa ricerca di una struttura che lo potesse far lavorare. E così dopo una lunga ricerca (erano tutte piene di persone che svolgono lavori socialmente utili) è saltata fuori una bocciofila di Genova.

Oggi l'insegnante precario genovese passa tutto il suo tempo libero alla bocciofila dove svolge piccoli lavoretti e divide i rifiuti. E lo farà ancora per 130 ore.



