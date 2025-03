A Imperia una madre con due figli senz'acqua per morosità

Una giovane mamma con a carico due figli minori si è improvvisamente trovata senz'acqua a casa in quanto il gestore del servizio idrico in provincia di Imperia, Rivieracqua, ha apposto i sigilli al suo contatore idrico contestando il mancato pagamento di alcune bollette a partire dal 2021.

I fatti risalgono al 5 marzo scorso e la donna si è ora rivolta a un avvocato per chiedere aiuto anche attraverso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).

Il motivo del contendere è che l'interruzione del servizio sarebbe avvenuta "senza alcun preavviso", a ciò si aggiunge "l'impossibilità di avere un contatto telefonico con l'ente" e, come se ciò non bastasse, una volta che la madre si è recata di persona presso gli uffici, secondo quanto riporta le sarebbe stata mostrata la ricevuta di una raccomandata riferita però a un'altra utenza.

Una volta chiesti i dovuti chiarimenti le è stato indicato di pagare 500 euro - su ammanchi per una cifra complessiva inferiore alla metà - per il ripristino del servizio idrico. La donna ha quindi chiesto di poter almeno rateizzare l'importo, ma le è stato negato. Così ha pagato quanto richiesto, ma ora procederà per vie legali per chiarire la vicenda e ottenere giustizia. Dopo le cosiddette 'bollette da capogiro', giunte nelle settimane scorse a migliaia di imperiesi, soprattutto abitanti a Bordighera, per via di conguagli con effetto retroattivo, Rivieracqua torna al centro delle polemiche.





