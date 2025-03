8 Marzo: Piciocchi, promuovere di più ruolo attivo delle donne

"Desideriamo condannare la violenza psichica e fisica sulle donne e promuovere sempre di più il ruolo attivo, paritario, libero di tutti di esprimersi nella nostra società". Così il vicesindaco reggente di Genova e candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative Pietro Piciocchi interviene all'iniziativa organizzata dalla onlus 'Wall of Dolls' in piazza De Ferrari per la Giornata internazionale della donna.

"Informare e sensibilizzare sulla violenza contro le donne già fra i banchi di scuola, alzare l'attenzione su questa piaga sociale, sostenere l'empowerment femminile, alimentare una vera e propria rete di solidarietà e di supporto, offrire progetti di formazione e di attività artistica per ritrovarsi e dare spazio alle proprie potenzialità: la onlus Wall of Dolls rappresenta tutto questo e molto altro, come abbiamo visto in piazza oggi celebrando l'8 marzo - sottolinea Piciocchi -. Un plauso particolare va alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine per le azioni di ogni giorno oltre che per l'iniziativa odierna con la brochure 'Se io non voglio tu non puoi', un aiuto per riconoscere i segnali delle relazioni tossiche, abusanti e per chiedere aiuto, ad esempio al 112 o al numero 1522, il numero antiviolenza e stalking".



