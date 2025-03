'Stop aggressioni operatrici sanità', flash mob Uil

"Basta aggressioni e violenze sulle operatrici della sanità". È stato questo uno degli slogan lanciato nel corso del flash mob, organizzato dalla Uil in ogni provincia, per la promozione della cultura della sicurezza e del rispetto in occasione della Giornata Internazionale della donna.

A Genova le lavoratrici e i lavoratori si sono riuniti davanti al pronto soccorso dell'Ospedale Galliera. "Questo e un luogo tanto significativo quanto importante per la città - spiega Sheeba Servetto, di Uil Liguria - il pronto soccorso del Galliera. Parliamo di una sanita che vede soprattutto l'impegno delle donne, sono oltre il 70%, lavoratrici che spesso subiscono aggressioni e vessazioni e che, per carenza di personale hanno difficoltà a conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro".





