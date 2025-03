Sciopero degli studenti a Genova contro la violenza sulle donne

'Vittime mai più': è stato lo slogan dello sciopero studentesco contro la violenza sulle donne organizzato alla vigilia dell'8 marzo a Genova dopo il caso di una studentessa che ha denunciato di essere stata abusata da un compagno in un istituto cittadino. Sono scesi in piazza De Ferrari circa un migliaio di manifestanti con striscioni e cartelli 'contro ricatti, molestie e violenza nelle scuole e all'Università' e per chiedere "la creazione di un centro antiviolenza" a cui poter chiedere aiuto in caso di bisogno. Il corteo si è snodato lungo le vie del centro della città.



