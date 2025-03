Sanremo, entro dieci giorni i dettagli del bando di gara

A Sanremo è iniziato il conto alla rovescia per l'attesa determina dirigenziale che dovrebbe dar seguito agli indirizzi della Giunta in merito al bando per individuare il partner privato che organizzerà il Festival di Sanremo 2026-2028. Entro una decina di giorni, iter amministrativo permettendo, dovrebbe essere affissa all'albo pretorio. Il prossimo 22 maggio, intanto, è atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi di Rai e Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar dello scorso dicembre, che imponeva dall'edizione 2026 del Festival di indire un bando, dichiarando illegittimo l'affidamento diretto alla tv pubblica.

Tra i punti degli indirizzi del bando, quello che forse ha fatto più discutere, e contrariato la stessa Rai: il partner dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500mila euro (al momento venivano riconosciuti 5 milioni), oltre a una percentuale non inferiore all'1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA