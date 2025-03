Sanità, Regione Liguria introdurrà sanzioni anti liste d'attesa

Per ridurre le liste d'attesa nella sanità la Regione Liguria tra le varie iniziative è al lavoro sul cosiddetto 'no-show' rappresentato da tutti coloro che, pur prenotando la visita, non si presentano all'appuntamento: sono oggi ben il 15% del totale e nel prossimo futuro rischieranno una sanzione pari al ticket della prestazione persa. È quanto emerge dalle prime iniziative assunte dalla Regione Liguria per dare attuazione alle norme contenute nella legge nazionale sulle liste d'attesa.

Per fronteggiare il problema di chi non si presenta alla visita nel giorno previsto il sistema sanitario ligure sta mettendo in pratica un sistema di recall nel quale, a ridosso dell'appuntamento, il cittadino riceverà un messaggio per ricordare la visita o l'esame prenotato ed eventualmente poterlo cancellare. Se nonostante questo sistema il cittadino non si presenterà, nel prossimo futuro scatterà una sanzione pari al ticket per la prestazione.

Inoltre la Liguria sta implementando i sistemi di prescrizione delle ricette elettroniche per fornire strumenti a supporto dei prescrittori e parallelamente ha iniziato un percorso per dare maggiore efficacia al rispetto dei tempi prescrittivi partendo dalla priorità B, la priorità breve da ottenere entro 10 giorni, questo piano passa attraverso un coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere.

L'obiettivo della Regione Liguria è aumentare l'offerta per le visite che non trovano posto nel tempo previsto attraverso la presa in carico del cittadino implementando e migliorando il percorso di tutela che, attraverso l'attivo coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, consentirà di rimodulare l'offerta per adeguarla alla domanda. A breve la Regione conta di poter comunicare che le liste d'attesa per le visite e le prestazioni in priorità B sono state sensibilmente ridotte.

In Liguria è anche stato istituito il 'Gruppo Operativo del Percorso Tutela' per ridefinire le modalità di presa in carico dei cittadini che hanno necessità di risposta, senza perdere di vista le azioni a più lungo raggio che consentono di ottimizzare i percorsi del follow up e gestione della cronicità che non possono prescindere dall'appropriatezza prescrittiva di concerto con i prescrittori territoriali e specialisti.



