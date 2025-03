Rixi, 'mondo che cambia è una grande opportunità'

A margine del convegno 'Why Liguria' organizzato da Deloitte al Palazzo della Borsa di Genova, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha commentato le possibili conseguenze economiche del clima geopolitico internazionale e dei dazi annunciati da Donald Trump.

"Credo che oggi ci siano grandissime opportunità - ha detto Rixi - è giusto avere preoccupazioni, ma, come in tutte le sfide, bisogna accettarle e fare scommesse. Negli ultimi cinque anni sono successi avvenimenti che hanno sconvolto il mondo, eppure ci siamo rialzati e siamo andati avanti. Oggi ci sono scommesse importanti e credo che il mondo che cambia possa essere una grande opportunità, soprattutto per territori come il nostro che, per tanto tempo, hanno vissuto la stagnazione economica".

"Vuol dire che, se saremo in grado di interpretare il mondo che cambia - ha concluso il viceministro - potremmo avere grandi potenzialità in futuro. Chiaro che ci sono dei rischi, ma l'unico rischio che abbiamo è quello di non decidere e stare fermi".



