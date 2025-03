Porto Genova, Rixi 'nuovo presidente authority prima di aprile'

"Il nuovo presidente dell'Autorità Portuale ad aprile? Secondo me anche prima". A dirlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi a margine del convegno 'Why Liguria' di Deloitte al Palazzo della Borsa di Genova.

"Sto chiudendo il giro dei porti - ha aggiunto Rixi, che ha poi annunciato un imminente appuntamento nel capoluogo - Genova è uno degli ultimi che vedrò entro il 20 di marzo. Incontrerò la comunità portuale, prima voglio parlare con tutti gli operatori del Paese e poi iniziare a fare le nomine dei presidenti. Non perché non abbiamo già individuato le persone, ma perché mi sembra giusto e opportuno che scelte come queste, dove si cambiano 14 autorità portuali su 16, siano condivise dagli operatori anche per capire le aspettative e le prospettive del traffico per i prossimi anni. Siamo di fronte a tempi rapidi sui temi della riforma - ha concluso Rixi -, voglio spiegarla e mi sembra il momento opportuno per farlo".



