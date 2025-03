Pd, Gavuglio si dimetta per 'Amt-Atp' e Piciocchi riferisca

"La chiusura delle indagini sull'operazione di acquisizione di ATP con l'accusa di truffa per 8 dirigenti tra cui la presidente di Amt Gavuglio e il suo vice Sivori desta profonda preoccupazione. Si tratta di fatti gravissimi. Un'operazione fortemente voluta dalla Giunta Bucci e che già nel 2019 ci aveva visti contrari in quanto mancavano le certezze sull'effettiva fattibilità dell'operazione e la mancanza di garanzia su esiti e conseguenze". Lo denunciano i consiglieri del Pd Sanna, D'Angelo e Patrone in una nota: "Fatti gravissimi che gettano ombre sulla gestione di Amt. Gavuglio si dimetta".

"Oggi - denunciano - quelle nostre preoccupazioni trovano una preoccupante conferma e gettano ulteriori ombre sulle procedure che hanno portato alla gestione dell'ex municipalizzata. Di fronte a questo quadro, le dimissioni di Gavuglio sono un atto dovuto e necessario. Il Vicesindaco Piciocchi interrompa temporaneamente la sua campagna elettorale per riferire al Consiglio Comunale sui fatti".



