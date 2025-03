Muore pedone investito da miniauto elettrica a Savona

Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da una miniauto elettrica a Savona all'incrocio tra corso Ricci e via Don Minzoni nel primo pomeriggio. Sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 e la situazione è apparsa da subito grave, a causa di alcune ferite alla testa l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'accaduto anche gli agenti della polizia locale e della polizia stradale impegnati per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA