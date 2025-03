Incidente tra bus e auto a Genova, 9 feriti in ospedale

Scontro tra un autobus dell'azienda pubblica Amt e una macchina in via Durazzo Pallavicini a Genova.

Sono 18 le persone ferite, di cui nove al momento portate in ospedale. I due conducenti, risultati negativi ai pre test di alcol e droga, sono rimasti illesi. I passeggeri sono invece caduti riportando ferite.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e automediche mandate dalla centrale operativa del 118 che hanno soccorso i feriti e trasferiti negli ospedali Villa Scassi e a Voltri. Gli agenti della polizia locale stanno regolando il traffico e stanno ricostruendo la dinamica di quanto successo. Ci sono due feriti, dei 18, sotto osservazione dopo l'incidente tra un bus e una macchina, avvenuto nel primo pomeriggio in via Teresa Pallavicini a Genova Rivarolo. Si tratta di passeggeri che erano stati trasportati in un primo momento in codice giallo ma che all'arrivo in ospedale sono stati considerati più gravi. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, l'auto sarebbe uscita da uno dei parcheggi lungo la strada mentre l'autobus viaggiava lungo la carreggiata. I due mezzi si sono colpiti lateralmente e diverse persone sono cadute a terra. L'incidente ha causato lunghe code.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA