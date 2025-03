Festival Sanremo, Bucci 'non si può fare fuori dalla città'

"Il Festival di Sanremo non si può fare fuori da Sanremo". Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha commentato le voci su un possibile 'piano B' della Rai dopo le tensioni con il Comune di Sanremo in relazione al bando per l'affidamento della kermesse.

"La Regione non può intervenire su cose che riguardano il Comune - ha aggiunto Bucci - ma se ci chiedono di intervenire e aiutare noi siamo i primi a volerlo fare. Ammorbidire il Comune? Magari possiamo cercare di ammorbidire tutti. Il Festival di Sanremo è una ricchezza per la Liguria e, come tale, rimane in Liguria" ha concluso Bucci, in merito all'ipotesi dello spostamento a Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA