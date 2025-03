Ferisce donna all'occhio con bicchiere, arrestato calciatore

Il calciatore del Camporosso (squadra che milita in Prima categoria) e artigiano di Sanremo Luca Travella, 22 anni è stato arrestato dalla polizia per le lesioni procurate a una giovane donna alla quale ha lanciato un bicchiere in faccia e ora rischia di perdere la vista.

L'aggressione risale alla serata tra il 15 e il 16 febbraio e si era consumata in un noto locale del lungomare cittadino.

Secondo quanto appreso, il ventiduenne stava litigando con una ragazza, quando la donna, che lavora come team manager nello showroom di un brand di abbigliamento a Sanremo, è intervenuta in aiuto della vittima. Lui le avrebbe scagliato addosso il bicchiere. Portata d'urgenza al pronto soccorso di Sanremo è stata successivamente trasferita all'ospedale di Imperia, dove l'hanno sottoposta a un intervento di rimozione delle schegge di vetro dall'occhio ferito.

Travella era già stato sospeso dalla squadra. Nel frattempo la Procura di Imperia ha depositato la richiesta di misura cautelare, che è stata successivamente accolta dal gip.



