Camion perde carico letame a Genova, forte odore e disagi

Due chilometri di letame lungo la corsia a monte in corso Europa, la principale arteria stradale che collega il levante e il ponente di Genova, hanno provocato disagi e pericoli. Il nauseabondo carico è stato perso da un camionista che viaggiava in direzione centro. La sostanza organica ha causato non pochi disagi: non solo al traffico, con le moto costrette a viaggiare sulla corsia a mare per evitare incidenti, ma anche alle persone ferme alle fermate dell'autobus che hanno dovuto coprirsi il naso con i fazzoletti per resistere al forte odore.

La polizia locale è intervenuta per regolare il traffico ed evitare incidenti e la dispersione di carico è stata segnalata anche sul canale Telegram e sui cartelli informativi. Gli agenti stanno visionando le telecamere per risalire al mezzo che ha perso il letame e multare il conducente.



